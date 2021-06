Euro 2020, Olanda-Repubblica Ceca 0-2: follia de Ligt, Schick vola ai quarti

Euro 2020, Olanda-Repubblica Ceca 0-2: sorpresa a Budapest, de Ligt lascia i suoi in dieci e i cechi volano ai quarti con Holes e Schick

L’ottavo di finale di Euro 2020 a Budapest partorisce una grande sorpresa. Fuori l’Olanda, una delle squadre più in forma della prima fase, battuta per 2-0 dalla Repubblica Ceca. Decisivi nella ripresa i gol di Holes e Schick, dopo l’espulsione dello juventino de Ligt.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Primo tempo in cui l’Olanda prova a prendere subito il comando delle operazioni, ma fatica a sfondare. Dumfries è il più pericoloso dalle parti di Vaclik con la sua velocità, Depay regala sprazzi della solita classe, ma i cechi rispondono tenendo bene il campo e anzi procurandosi una enorme palla gol con Barak, ben chiuso da de Ligt. A inizio ripresa Malen salta tutti facendosi ipnotizzare da Vaclik in uscita, poi il fattaccio: de Ligt scivola e ferma Schick lanciato a rete bloccando il pallone con la mano fuori area. Giallo, poi l’arbitro Karasev, richiamato al Var, corregge la decisione. Espulsione e Olanda in dieci dal 55′. Partita che cambia radicalmente, la Repubblica Ceca ci crede e passa con Holes, che insacca su azione d’angolo dopo un’uscita a vuoto di Stekelenburg. Lo stesso centrocampista poi serve a Schick. alla quarta rete nel torneo, la palla del 2-0. Cechi ai quarti contro la Danimarca a Baku, grande delusione per l’Olanda.

OLANDA-REPUBBLICA CECA 0-2 – 68′ Holes, 80′ Schick