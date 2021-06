Ivan Perisic è risultato positivo al Covid e dovrà stare 10 giorni in isolamento: per lui l’Europeo è praticamente finito

Tegola pesantissima per la Croazia. Ivan Perisic, forse il miglior giocatore fino a questo momento della sua squadra, è positivo al Covid. A renderlo noto è stata la federazione croata sul proprio sito ufficiale: “Durante la serata di sabato, abbiamo ricevuto i risultati dei consueti test anti-Covid, che hanno mostrato che il giocatore Ivan Perisic è risultato positivo al Coronavirus. Lo staff medico ha isolato Ivan dagli altri membri della nazionale e ha subito informato le autorità competenti della situazione, fornendo tutte le prove che ogni misura necessaria è stata presa contro la diffusione del virus. Perisic rimarrà 10 giorni in autoisolamento e durante questo periodo non parteciperò alle partite della Croazia”.

Poi un nuovo comunicato ad alcune ore di distanza: “Tutti gli altri giocatori, i membri dello staff e della delegazione sono risultati negativi. La nazionale viaggerà da Pula domenica 27 giugno con un volo charter a Copenaghen dove si giocherà l’ottavo di finale di Euro 2020 contro la Croazia nella giornata di lunedì”. La Croazia ha poi assicurato di aver rispettato tutte le norme del protocollo e di aver informato le autorità competenti, ricevendo la risposta che non sarà necessario per tutti gli altri giocatori un autoisolamento.

Domani la Croazia giocherà contro la Spagna senza Perisic, autore già di due gol fino ad ora: il giocatore dell’Inter non sarà disponibile fino al 6 luglio, data della prima semifinale. Se la Croazia arriverà fino a quel punto, difficilmente poi Perisic potrebbe giocare – di sicuro non il 6 – con qualche chance in caso la semifinale fosse in programma il 7. Dunque verosimilmente tornerebbe disponibile sicuramente per l’eventuale finale. A questo punto del torneo, però, le speranze di rivederlo in campo sono pochissime.