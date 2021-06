CMIT TV | Speciale Euro mercato: segui la DIRETTA

Nuovo appuntamento con la CMIT TV. Diretta dalle ore 16 con le ultime su Euro2020 e gli aggiornamenti di mercato

Nuovo appuntamento con la CMIT TV. Alle ore 16 al via lo Speciale Euro mercato con un occhio al calciomercato ed un altro ad Euro 2020, dopo la sofferta vittoria dell’Italia negli ottavi di finale contro l’Austria e la sfida di questa sera tra Belgio e Portogallo che deciderà i prossimi avversari degli azzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Conduce Fabio Tarantino, accompagnato dai nostri Andrea Gariboldi e Giorgio Musso. Ospiti in collegamento Mario Beretta, Angelo Gregucci, Lorenzo Amuso da Londra e Guido de Carolis da Siviglia per Belgio-Portogallo. Nel corso della diretta interverrà anche Alfredo Magni, ex responsabile portiere e settore giovanile de Milan per parlare di Calhanoglu all’Inter e di Rino Gattuso.