CMIT TV | Magni: “Gattuso allenatore top. Su Calhanoglu il Milan ci perde”

Alfredo Magni, ex responsabile portieri e settore giovanile del Milan è intervenuto a CMIT TV per fare il punto su Calhanoglu e Gattuso

Intervenuto a CMIT TV, l’ex responsabile dei portieri e del settore giovanile del Milan, Alfredo Magni si è soffermato sull’addio di Gattuso alla Fiorentina: “Gattuso rischia di bruciarsi? L’addio improvviso alla Fiorentina non comprometterà la sua carriera. Un allenatore, al di là delle sue scelte, verrà sempre valutato dalla sua professionalità, dalle sue competente. Rino è un allenatore moderno, di grande talento, e bisogna distinguere l’immagine grintosa del calciatore dall’allenatore. Rino, come tecnico, studia l’avversario, fa giocare bene le sue squadre, arriva per primo al campo e se ne va per ultimo, pensa al calcio anche mentre torna a casa. Ha sempre voglia di migliorarsi. E’ un tecnico di ultimissima generazione di altissimo livello. Parliamo di un allenatore al top”.

MILAN – “Calhanoglu via dal Milan? La cosa che mi ha sempre colpito di Hakan, oltre alle qualità tecniche, è il fatto di essere una persona per bene, un professionista serio come Donnarumma. Il Milan ci perderà sia per l’aspetto del campo che per quello dello spogliatoio. Sul suo trasferimento all’Inter bisogna anche valutare quelle che sono state le differenti proposte economiche e le valutazioni di budget e di futuro fatte dal Milan. Bisognerebbe avere un quadro completo della situazione per giudicare”.