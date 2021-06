Paul Pogba e Ousmane Dembele sono due calciatori spesso accostasti alla Juventus. Dalla Spagna rilanciano un possibile scambio

La Juventus ha come chiaro obiettivo quello di migliorare il centrocampo. L’obiettivo vero è Manuel Locatelli, mentre i tifosi sognano sempre sullo sfondo anche Paul Pogba che potrebbe essere arrivato al termine della sua seconda avventura al Manchester United. Il francese assistito da Mino Raiola potrebbe però diventare protagonista di un maxi scambio di mercato internazionale con protagonista anche il Barcellona. I catalani stanno migliorando la rosa con grande attenzione alle finanze, in virtù degli arrivi a fine dei contratto dei vari Aguero, Eric García e Depay. A sua volta però il Barça dovrà fare attenzione ai top player in scadenza il prossimo anno per evitare di perderli a zero. Tra questi in particolare Ousmane Dembele, reduce da un altro grave infortunio ad Euro 2020 che complica la sua posizione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Raiola orchestra lo scambio: coinvolti Dembele e Pogba

L’infortunio all’Europeo con la Francia, che lascerà fuori l’attaccante del Barça per 4 mesi e lo costringerà a saltare il precampionato, rappresenta una pessima notizia per i piani di Laporta. Come sottolineato da ‘Diariogol.com’ resta però ancora vivo l’interessamento del Manchester United, che vive una situazione simile, seppur senza infortuni, con lo stesso Pogba.

Il centrocampista francese termina il suo contratto nel 2022 e, come Dembele, al momento non vuole sapere nulla di un rinnovo. Per questa ragione Laporta, che ha un buon rapporto con Raiola, gli ha chiesto di sondare il terreno con i ‘Red Devils’ per un possibile scambio tra i due club con i due transalpini protagonisti. Resta da capire la volontà di Pogba e Dembele, entrambi accostati nel recente passato anche alla Juventus che resterebbe tagliata fuori.