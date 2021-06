Calciomercato Milan, dalla Spagna: occasione in saldo, ci pensa Mendes

Calciomercato Milan, rossoneri a caccia di colpi importanti: per un giocatore di grande talento arriva un ‘assist’ di Jorge Mendes

Il mercato del Milan entra nel vivo. Rossoneri impegnati a cercare rinforzi di grande spessore, specialmente per il reparto offensivo. Giorni caldi per trovare un vice Ibrahimovic all’altezza, con il forcing per Giroud che pare poter andare a buon fine, ma non è l’unica priorità. Serve anche un sostituto di Calhanoglu, andato via a parametro zero. In questo senso, i nomi di profili papabili non mancano. E dalla Spagna arrivano novità interessanti.

Calciomercato Milan, affare James Rodriguez: arriva con lo sconto

Secondo ‘Marca’, infatti, James Rodriguez potrebbe essere acquistabile a un prezzo davvero conveniente. Il colombiano, dopo l’addio di Ancelotti all’Everton, non pare intenzionato a restare ai ‘Toffees’. Il suo agente, Jorge Mendes, si sta mettendo all’opera con il club per un prezzo di uscita intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra abbordabile e che potrebbe far sì che le trattative con i rossoneri inizino già la prossima settimana.