Non solo Junior Firpo, il Milan starebbe pensando anche a un altro nome nel Barcellona

Il Milan va a caccia dell’erede di Calhanoglu. Il turco è passato a parametro zero all’Inter lasciando comunque una falla nel ruolo di trequartista ma anche centrocampista, visto che l’ex numero 10 ha ricoperto un po’ tutte le posizioni. Non a caso i rossoneri stanno pensando anche a Bakayoko, oltre a Giroud e Ziyech, dal Chelsea. Maldini deve rinforzarsi un po’ in tutti i reparti, esterni compresi per cui proseguono i lavori sia per Junior Firpo che per Diogo Dalot. In casa Barcellona, però, non c’è solo il terzino mancino tra i possibili obiettivi del Milan. Un altro di questi è clamoroso, perché è un ex Inter e nel mirino proprio dei nerazzurri. Parliamo ovviamente di Philippe Coutinho.

A riportarlo è il quotidiano ‘Marca’, secondo cui il brasiliano sarebbe nell’agenda dei rossoneri. Si tratta di un classe ’92 che ha bisogno di rilancio dopo il prestito al Bayern Monaco e un infortunio importante. Secondo i media spagnoli Milan e Barcellona avrebbero addirittura già discusso di un possibile trasferimento di Coutinho, per cui sarebbe un ritorno a Milano dopo l’esperienza in chiaroscuro nell’Inter. All’epoca andò via senza grandi rimpianti per poi sbocciare al Liverpool e fruttare qualcosa come 160 milioni di euro ai Reds. Un affare chesi concretizzerebbe ovviamente solo con uno scambio, visto che le cifre sarebbero comunque molto alte. Romagnoli o Leao sono due dei nomi che potrebbero magari rientrare nell’operazione. E ieri sempre dalla Spagna era arrivata l’indiscrezione che voleva anche l’Inter sul giocatore. Sarebbe un derby di mercato molto suggestivo, con il Milan che però ha in ballo con i blaugrana anche la questione Firpo.