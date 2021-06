Juventus, il futuro di Arthur sempre più in bilico: non si esclude l’ipotesi di uno scambio in prestito con Bakker del Paris Saint-Germain

Dopo una prima stagione in bianconero tutt’altro che brillante, Arthur è in attesa di capire se possa o meno rientrare nei piani di Massimiliano Allegri. Il futuro del brasiliano è in bilico e la sua permanenza a Torino appare sempre più dubbiosa. La prima stagione alla Juventus dell’ex Barcellona non è stata certamente all’altezza delle cifre spese: il brasiliano ha un valore di carico in bilancio di circa 59 milioni e la sua cessione definitiva è tutt’altro che semplice. Viste le cifre, la società bianconera rischierebbe infatti di incorrere in una minusvalenza. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, possibile scambio Arthur-Bakker

Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, per evitare appunto di incappare in una minusvalenza, Arthur potrebbe essere ceduto in prestito. E tra le squadre più interessate al brasiliano c’è il Paris Saint-Germain. Il club transalpino aveva sondato il terreno in passato per un acquisto, ma non si era mai spinto oltre. La situazione ora potrebbe cambiare. La strada che potrebbe intraprendere la Juventus è quella della cessione in prestito, magari oneroso, oppure di uno scambio di prestiti. E questa sarebbe proprio l’opzione più gradita dalla dirigenza transalpina, che potrebbero proporre ai bianconeri il terzino sinistro olandese Mitchel Bakker. Il classe 2000 rappresenterebbe il rimpiazzo ideale di Alex Sandro, visto che la Juventus ha necessariamente bisogno di rafforzare la corsia difensiva mancina.