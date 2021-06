Antoine Griezmann sempre più lontano dal Barcellona: l’attaccante francese, accostato alla Juventus, è sul mercato

Il buon Europeo non basterà ad Antoine Griezmann. Il francese è destinato a lasciare il Barcellona in questa finestra di mercato, sempre che arriverà l’offerta giusta. Una decisione che il club catalano non ha cambiato, nonostante le buone prestazioni dell’attaccante sia nella stagione appena terminata che con la maglia della Nazionale.

Come raccontato da Calciomercato.it, per Griezmann si è parlato anche della Juventus e di un possibile scambio con Morata, affare però che non è andato in porto soprattutto per la fiducia del club bianconero nell’attaccante spagnolo. Il destino del francese, invece, non sembra destinato a cambiare nelle prossime settimane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Pjanic vuole tornare, ma la pista Juventus si raffredda: i motivi

Calciomercato Juventus, Griezmann via: il Barcellona ha deciso

Come riferisce ‘marca.com’, per Griezmann il problema è rappresentato dal suo ricco ingaggio. Il Barcellona ha la necessità di tagliare le spese e la dirigenza catalana ritiene l’attacco già ben fornito, soprattutto dopo gli arrivi a parametro zero di Aguero e Depay.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco allora che l’ex Atletico è destinato ad andare via, per la necessità del Barça di fare cassa anche in maniera ‘urgente’ come si legge sul quotidiano spagnolo. Sul calciatore c’è l’interesse anche del Paris Saint-Germain ed in ogni caso servirà un’offerta importante per il via libera alla cessione.