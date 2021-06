Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora da scrivere ma Paolo Condò ha davvero pochi dubbi: “E’ destinato a rimanere alla Juventus”. Il giornalista spiega il perché

Resta tutto da scrivere il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, al momento, pensa alla sua Nazionale, in campo contro il Belgio: per capire dove giocherà ci sarà tempo. Bisognerà chiaramente aspettare la fine degli Europei e che arrivino le giuste offerte. Come raccontato, Ronaldo tornerebbe di corsa al Real Madrid ma per il momento Florentino Perez ha altre idee.

Per CR7 potrebbero così aprirsi nuove strade, come quella francese, se il Psg dovesse cedere Mbappe, o quella del Manchester United. Sarà chiaramente il portoghese a decidere cosa fare e non si può escludere che alla fine decida di rimanere alla Juventus, se dovesse ritenerla la soluzione migliore.

Calciomercato Juventus, Condò: “Ronaldo destinato a rimanere”

E’ possibile dunque che Ronaldo sia il bomber 2021/2022 di Massimiliano Allegri. Ne è convinto Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport, prima del calcio d’inizio di Belgio-Portogallo: “Cristiano Ronaldo è destinato a rimanere alla Juventus. Nessuno in Europa può mettergli a disposizione l’ingaggio che prende a Torino. Se lui pretenderà sempre quella cifra, resterà in bianconero”.