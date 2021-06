Calciomercato Juve, bianconero proposto all’Inter! I dettagli

Calciomercato Juve: prima dell’arrivo di Calhanoglu anche Aaron Ramsey sarebbe stato proposto all’Inter. Tutti i dettagli

Importante retroscena di calciomercato riguardante Inter e Juventus. Il club nerazzurro si è assicurato negli scorsi giorni Hakan Calhanoglu a parametro zero dal Milan, ma prima della firma del turco sarebbe stato proposto anche un calciatore bianconero. Come scritto da ‘Interlive.it‘, infatti, all’Inter sarebbe stato offerto anche Aaron Ramsey. Il club di Suning non ha però preso in considerazione il centrocampista gallese, alla luce dell’altissimo ingaggio da circa 7 milioni netti l’anno percepito a Torino e delle sue precarie condizioni fisiche. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inoltre, l’ex Arsenal è in scadenza di contratto nel 2023 e per liberarlo la Juve chiede circa 20 milioni, mentre Calhanoglu è arrivato a parametro zero. La pista si è così conclusa con un nulla di fatto.