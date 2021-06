Prende corpo un’operazione che coinvolgerebbe Inter, Juventus e Barcellona: i blaugrana si muovo per un intreccio che farebbe piacere a Inzaghi

Quattro club, due giocatori e un intreccio che potrebbe cambiare alcune mosse sul mercato. Protagonista il Barcellona che è pronto a dare l’addio a Jordi Alba, accostato anche all’Inter, per ringiovanire gli esterni difensivi e avere effetti positivi anche sul bilancio visto il ricco ingaggio percepito dal 32enne. Proprio in previsione di un addio di Alba, i catalani hanno individuato il sostituto: Josè Gayà, 26 anni, terzino del Valencia, in passato accostato anche alla Juventus.

Al momento la trattativa tra i due club spagnolo non è ancora vicina alla conclusione: si lavora sull’inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe essere l’attaccante danese Braithwaite, come riferisce ‘sport.es’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Jordi Alba: il Barcellona ha il sostituto

Con Gayà al Barcellona, potrebbe esserci il via libera per Jordi Alba all’Inter. Un’operazione quest’ultima che non sarebbe così semplice da realizzare per l’ingaggio percepito dallo spagnolo, lontano dall’indirizzo di tagli imposti da Suning al club nerazzurro.

Tutto comunque ancora in divenire con Barcellona e Valencia che trattano e l’Inter spettatrice interessata.