Calciomercato Fiorentina, fumata bianca per Italiano

Sembra essere andata a buon fine la trattativa per l’approdo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina

Fumata bianca in arrivo: Vincenzo Italiano presto dovrebbe essere annunciato come nuovo allenatore della Fiorentina. Come raccontato da Calciomercato.it, il tecnico era stato sempre la priorità della società viola ed oggi la trattativa è arrivata al punto di svolta. L'arrivo in Italia di Platek, patron dello Spezia, ha dato l'accelerata definitiva all'affare. L'allenatore attiverà la clausola da un milioni di euro che consentirà di liberarsi dal contratto con il club ligure.

Accordo trovato anche per i collaboratori dello staff, per i quali non era presenta alcuna clausola: le società hanno trovato l’accordo e stanno ora limando i dettagli per la definitiva fumata bianca.