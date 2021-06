Calciomercato Fiorentina, segnali positivi per Italiano: le ultime

La Fiorentina continua la trattativa per portare Vincenzo Italiano in viola: segnali positivi per l’attuale allenatore dello Spezia

Vincenzo Italiano resta il candidato principale per la panchina della Fiorentina. Si susseguono segnali positivi per la buona riuscita dell’affare che vedrebbe il tecnico salutare lo Spezia e approdare alla guida del club viola.

Come raccontato da Calciomercato.it, Italiano è sempre stata la priorità per la società toscana, mentre Fonseca non è mai stato realmente vicino all’accordo con Commisso. Arrivato in Italia il presidente dello Spezia Platek, si procedono nei contatti tra tutte le parti in causa e le sensazioni sono improntate all’ottimismo.