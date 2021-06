Belgio, Vertonghen: “L’Italia era l’outsider, ora è una delle migliori”

Arrivano le parole di Jan Vertonghen dopo la vittoria contro il Portogallo: il Belgio sfiderà l’Italia ai quarti di finale

Jan Vertonghen, difensore del Belgio, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria contro il Portogallo per 1-0. I Red Devils sfideranno l’Italia ai quarti di finale di Euro 2020 e il centrale ha parlato proprio degli azzurri: “Penso che abbiano iniziato il torneo da outsider, ma per come si sono comportate nei gironi hanno dimostrato di essere una grande squadra. Sono forti in difesa, a centrocampo è in attacco. E’ una delle migliori del torneo, speriamo che vinca il migliore”.