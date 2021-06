CMIT TV | Speciale Euro 2020, Italia-Austria: SEGUI la DIRETTA!

Torna la CM.IT TV: a partire delle ore 19:00 via allo Speciale Europeo in vista di Italia-Austria in programma questa sera alle 21

Torna la Tv di Calciomercato.it con lo Speciale Europeo. Diretta a partire delle ore 19:00, focus sulla gara tra Italia e Austria di scena questa sera, per continuare il sogno della competizione internazionale e accedere ai Quarti: gli uomini di Mancini andranno a caccia del quarto successo consecutivo negli Europei, cercando di tenere la porta ancora inviolata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Affronteremo ovviamente anche gli ultimi temi legati al mercato.

Conduce Marco Giordano, che sarà affiancato dai nostri Mario Petillo, Marco Barbaliscia, Francesco Iucca, Andrea Gariboldi e con ospite Alessio Di Francesco di Radio Radio.