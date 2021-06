Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito ad una possibile cessione da parte della Juventus

La Juventus lavora per costruire la squadra del prossimo anno da affidare alle cure di Massimiliano Allegri. L’obiettivo chiaro dei bianconeri consiste nel tornare ai fasti degli anni scorsi prima dell’ultima complicata stagione chiusa in zona Champions solamente all’ultima giornata di campionato. Il mercato della società di Agnelli oltre che dai nuovi innesti passerà però inevitabilmente anche dalle cessioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza tra quattro possibili partenti di casa Juve. Per il 49,7% dei votanti il più sacrificabile è Aaron Ramsey, seguito col 21,9% da Demiral. Chiudono il quadro Arthur e il più staccato Adrien Rabiot.