Mancini ha scelto i 5 rigoristi per Italia-Austria, prima sfida ad eliminazione diretta degli azzurri: i nomi e le statistiche dal dischetto

Il commissario tecnico dell’Italia ha scelto i cinque calciatori che si presenteranno per primi sul dischetto nel caso in cui la sfida con l’Austria dovesse terminare con la lotteria dei rigori. Non c’è Insigne nella cinquina scelta da Roberto Mancini che presenta invece Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Due prime volte in azzurri, sarebbero quelle di Acerbi e Berardi, mentre Jorginho è il cecchino dagli undici metri: cinque su cinque con la maglia della Nazionale, un rendimento importante confermato anche nel club con una percentuale di realizzazione che sfiora l’80%. Un solo tiro, con gol, per Immobile con l’Italia, mentre Bonucci non ha un bel rapporto con il dischetto del rigore, almeno con la maglia azzurra della Nazionale: due errori su tre tentativi.

Italia-Austria, i 5 rigoristi: certezza Donnarumma

Spera di ribaltare la statistica se ci fosse la necessità, potendo contare anche su un Donnarumma con fama di para rigori: 19 gol subiti su 32 tiri dal dischetto con otto parate e altri cinque errori dei rigoristi.