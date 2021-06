L’Italia scenderà in campo questa sera contro l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020: le scelte dei due commissari tecnici

Non ha sbagliato nelle prime tre gare, non può più farlo ora. L’Italia gioca stasera contro l’Austria gli ottavi di finale di Euro 2020. La rassegna continentale entra nella fase ad eliminazione diretta, quella in cui gli errori si pagano con l’eliminazione. Lo sa bene il commissario tecnico Roberto Mancini che invita a non sottovalutare l’avversario per non rovinare quanto di buono è stato fatto fin qui. Gli azzurri si presentano senza Florenzi e con Chiellini in panchina. Le scelte sembrano essere già fatte e c’è solo un dubbio: Verratti o Locatelli a completare il terzetto di centrocampo con Jorginho e Barella. In difesa Di Lorenzo agirà sulla fascia destra, mentre Acerbi si piazzerà sul centro sinistra, al fianco di Bonucci. Attacco confermato: Immobile centrale, Insigne e Berardi ai suoi lati.

Pochi dubbi anche per il ct austriaco Foda: è Hinteregger, reduce da un piccolo problema alla coscia, a non essere sicuro di una maglia da titolare. Non dovesse essere al meglio potrebbe essere sostituito da Lienhart. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Le probabili formazioni di Italia-Austria

Queste le probabili formazioni di Italia-Austria:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. CT: Mancini

Austria (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. CT: Foda