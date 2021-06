Euro 2020, Italia-Austria 2-1 d.t.s.: azzurri ai quarti di finale!

Vittoria soffertissima dell’Italia contro l’Austria per 2-1: decisive le reti di Chiesa e Pessina, entrati dalla panchina

Partita molto combattuta tra Italia e Austria già dai primi minuti. Ritmi molto alti, con la squadra di Foda che ha aggredito fin dall’inizio gli azzurri. La tensione si è fatta sentire nei ragazzi di Roberto Mancini, che sono riusciti a saltare l’uomo solo con Spinazzola. Berardi e Insigne sono stati ben tenuti da Alaba & co., così come Verratti. Complicato arginare Sabitzer, molto bravo a imbeccare Arnautovic che nel primo tempo poteva approfittare di un errore di lettura di Bonucci. Ma l’occasione più ghiotta nel primo tempo è stata per l’Italia, con l’incrocio dei pali colpito da Immobile.

Ripresa molto diversa: l’Austria ha iniziato a prendere campo, sfiorando il gol su punizione con Alaba. Il VAR ha poi salvato gli azzurri in due occasioni, entrambe per fuorigioco. Prima il gol di Arnautovic, abile a mettere alle spalle di Donnarumma. La seconda volta, invece, il check ha evitato l’assegnazione di un calcio di rigore. Nonostante l’ingresso di Belotti e Chiesa, la musica non è cambiata. L’aspetto nervoso ha tolto lucidità all’Italia e questo ha fatto il gioco dell’Austria, con la gara che è andata ai supplementari.

La rete è arrivata al 98′ grazie a una superlativa giocata di Federico Chiesa, che si è liberato in area di rigore e ha scagliato tutta la rabbia in un tiro diretto verso la porta, che ha fulminato Bachmann. La sofferenza è comunque proseguita, nonostante il raddoppio di Pessina: nel finale, Kalajdzic ha regalato una speranza all’Austria. Troppe occasioni sprecate in contropiede per l’Italia, con Belotti e anche il goleador Chiesa. Azzurri ai quarti di finale, dove sfideranno una tra Belgio e Portogallo.