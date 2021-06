Euro 2020, Galles-Danimarca 0-4: danesi ai quarti | Kjaer e Maehle sugli scudi

La Danimarca approda ai quarti di finale di Euro 2020 dopo aver battuto il Galles per 0-4: positiva la prestazione di Kjaer e Maehle

Partono oggi gli ottavi di finale di Euro 2020 con Galles-Danimarca, iniziata a Copenaghen alle 18:00. Una grande occasione per la squadra danese di dare soddisfazioni al proprio compagno Eriksen, indisponibile dopo i problemi di salute durante la 1^ giornata. Occasione anche per il Galles, chiaramente per motivi diversi: riaffermarsi come l’Europeo di Francia è complicato, i big hanno raggiunto una certa età, come Bale. Lo dimostra la prestazione contro la Danimarca, padrona del campo e del gioco dal primo all’ultimo minuto.

In vantaggio la Danimarca nel primo tempo con Kasper Dolberg, arrivato a segnare anche una doppietta nella ripresa. Problema per Kjaer, che ha dovuto lasciare il campo al termine di una prestazione di livello eccelso. Il tris arriva con Maehle, calciatore dell’Atalanta, quando il Galles è uscito dal campo. Tanto che ha subito anche il quarto gol da Braithwaite a pochi istanti dalla fine. La Danimarca sfiderà ai quarti di finale la vincente di Olanda-Repubblica Ceca.