DIRETTA Euro2020, Italia-Austria 0-0: termina il primo tempo LIVE

Calciomercato.it vi offre l’ottavo degli Europei a ‘Wembley’ tra l’Italia di Mancini e l’Austria di Fode in tempo reale

L’Italia affronta l’Austria in una sfida ad eliminazione diretta valida per gli ottavi di finale di Euro2020. Gli Azzurri di Mancini si sono qualificati come primi del girone A a punteggio pieno, mentre i biancorossi di Fode sono arrivati secondi a sorpresa dietro l’Olanda nel gruppo C. Qualora il punteggio fosse in parità al novantesimo, si proseguirebbe con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigori. Chi passa il turno giocherà i quarti con la vincente tra Belgio e Portogallo. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Wembley’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Italia-Austria

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. CT. Mancini

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Laoner, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer; Baumgartner, Grillitsch, Sabitzer; Arnautovic. CT. Foda