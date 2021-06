Non tutte le panchine sono state già assegnate, nonostante luglio sia vicino: spunta anche la candidatura di Steven Gerrard

Cerca ancora il proprietario della panchina il Tottenham. Dopo che sono naufragate per motivi diversi le candidature di Fonseca e Gattuso, gli ‘Spurs’ vogliono chiudere a breve il capitolo allenatore. Il favorito per la panchina del club londinese è Espirito Santo che ha terminato la sua avventura al Wolverhampton. Ma Fabio Paratici, investito della responsabilità del mercato del Tottenham, sonda anche altri tecnici. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Tra questi ci sarebbe anche Steven Gerrard, ex bandiera del Liverpool e attuale allenatore dei Rangers Glasgow. Il nome dell’ex centrocampista compare nella lista al vaglio degli Spurs insieme anche a Graham Potter, attuale manager del Brighton. Una decisione non potrà tardare ad arrivare: il Tottenham ha fretta di scegliere il suo allenatore.