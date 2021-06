La Sampdoria ancora non ha scelto il sostituto di Claudio Ranieri. In netto rialzo le quotazioni dell’ex Parma Roberto D’Aversa

‘La Gazzetta dello Sport’ conferma l’anticipazione di Calciomercato.it sulla panchina della Sampdoria, ovvero che sono salite le quotazioni di Roberto D’Aversa per il post Ranieri. Il tecnico è ‘sponsorizzato’ da Faggiano, vicino a diventare il nuovo Ds del club blucerchiato. Il presidente Ferrero potrebbe alla fine optare su di lui – ancora contrattualmente legato al Parma – preferendolo all’ex Giampaolo (non del tutto convinto di tornare) anche perché chiede minori garanzie sotto l’aspetto tecnico ed è pronto ad accettare dei ‘sacrifici’ in chiave mercato per consentire alla società doriana di mettere un po’ in ordine i conti.