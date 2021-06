Il Lione avanza per Boga e cerca l’intesa con il Sassuolo, le ultime di Calciomercato.it

Il Sassuolo si gode i suoi gioielli, dopo la cessione di Marlon allo Shakhtar Donetsk di De Zerbi e l’incontro con la Juventus per Locatelli, c’è un altro talento che potrebbe generare ulteriori risorse sul mercato. Si tratta di Jeremie Boga, esterno offensivo che piace soprattutto in Ligue 1. Si sono fatte avanti l’Olympique Marsiglia e il

Lione che è in netto vantaggio perché si tratta di una soluzione che piace tanto anche al calciatore.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’e’ distanza tra le parti, il Sassuolo chiede 25-30 milioni per Boga, il Lione è ancora lontano da queste cifre. La trattativa è in corso, c’è ancora tanto tempo per portarla a termine, il Sassuolo è una bottega cara ma il Lione fa sul serio.