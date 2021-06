Calciomercato Juventus, addio Rugani | Approdo al Betis

La Juventus sembra essere vicina alla cessione di Daniele Rugani, che interessa molto in Spagna: sulle sue tracce c’è il Betis

La Juventus deve intervenire sul mercato, ma prima deve prima cedere gli esuberi per dare respiro alle casse del club. Uno dei giocatori sulla lista dei cedibili è Daniele Rugani, che ha passato l’ultima stagione in prestito. Sei mesi al Rennes, in Ligue 1, e sei mesi al Cagliari dov’è approdato nella sessione di gennaio. Ma il suo stipendio è proibitivo e non ha convinto il club sardo a puntare su di lui anche nel futuro, anche per le prestazioni poco esaltanti. Il difensore centrale potrebbe dunque approdare in Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Austria, gli azzurri non si inginocchiano: parla Chiellini

Juventus, il Betis vicino a Rugani

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Betis è molto vicino all’acquisto di Daniele Rugani. Il suo contratto scadrà nel 2023 e il club spagnolo cerca rinforzi nel reparto difensivo: l’acquisto si concretizzerebbe a titolo definitivo. Per privarsi del giocatore, la Juventus chiederebbe una cifra sui 4 milioni di euro. La squadra allenata da Pellegrini, d’altro canto, offrirebbe poco meno. Dalla Spagna riportano ottimismo per la trattativa, che sarebbe vicina alla conclusione.