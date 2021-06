L’Inter alle prese con le cessioni: oltre ad Hakimi c’è un altro nerazzurro che potrebbe andare via, offerta in arrivo

L’Inter alle prese con le cessioni. I nerazzurri stanno per chiudere la trattativa con il Psg per Hakimi: il terzino marocchino sarà il big sacrificato per mettere a posto i conti, ma non potrebbe essere l’unica uscita per il club campione d’Italia. Il rischio che altri addii eccellenti possano esserci non è escluso, mentre è praticamente una certezza che qualcuno non titolare con l’ingaggio pesante venga ceduto.

In quest’ultima categoria rientra Arturo Vidal, fortemente voluto da Conte lo scorso anno, ma accantonano a stagione in corso dello stesso tecnico salentino. Il suo addio è una necessità per abbattere i costi e si attende l’offerta giusta per salutare il cileno. Proprio di questo ha parlato un ex nerazzurro, connazionale di Vidal: Ivan Zamorano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Zamorano rivela: “Offerta per Vidal”

Nel corso della telecronaca di Cile-Paraguay su ‘TUDN Deportes’, l’ex attaccante ha affermato: “Vidal è in attesa di una chiamata: dopo la Coppa America riceverà sicuramente due offerte e una di queste potrebbe essere del nostro amato Club America”.

Proprio la società messicana è stat quella dove Zamorano ha chiuso la sua carriera: Vidal lo imiterà?