L’Inter continua a guardare con forza in casa Lazio per ciò che concerne la fascia destra. Nel mirino Lazzari: idea di scambio

Occhi puntati sul mercato degli esterni per l’Inter che avrà da sostituire il probabile partente Achraf Hakimi. Il laterale marocchino ex Real Madrid, a meno di sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere il grande sacrificato della calda estate nerazzurra, pronto ad accasarsi al PSG. In attesa di trovare un accordo definitivo per il divorzio dall’ex Borussia, la dirigenza meneghina non resta di certo ad attendere con le mani in mano, ed anzi lavora all’eventuale sostituto. Diversi i nomi accostati all’Inter per la corsia di destra, tra cui anche gli italiani Davide Zappacosta, e soprattutto Manuel Lazzari della Lazio che Inzaghi ha allenato proprio nella capitale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Il Milan ripensa a Batshuayi: ecco le condizioni dell’affare

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Inter, Nandez-Leeds: ecco la situazione

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, scambio e soldi per Lazzari: la proposta alla Lazio

Lo stesso Lazzari ha fatto benissimo nel corso della convivenza alla Lazio sotto la guida di Simone Inzaghi. Si tratta di un esterno rapido, perfetto per giocare a tutta fascia e migliorato anche nella fase conclusiva dell’azione tra gol e assist. L’italiano è il prototipo del sostituto ideale con l’addio di Hakimi, motivo per cui l’Inter ci proverà. Stando a quanto sottolineato da ‘Libero’, nonostante i rapporti tra le due società siano pessimi dopo il divorzio rocambolesco di Inzaghi poi accasatosi a Milano, i nerazzurri hanno pronta l’offerta per strappare Lazzari al club di Lotito: sul piatto una quindicina di milioni più il cartellino di Matias Vecino, centrocampista in scadenza 2022, che proprio con Sarri ai tempi di Empoli fece molto bene.