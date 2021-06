Ormai è nell’aria: Andrea Ranocchia è pronto a rinnovare il proprio accordo con l’Inter. Un altro anno con opzione ulteriore

L’Inter lavora non solo in uscita ma anche al capitolo rinnovi in vista della prossima stagione, che dovrà essere quella della conferma ad alti livelli. In questo senso, come raccontato anche dal nostro inviato, ieri negli uffici del club meneghino è arrivato Tullio Tinti, agente che cura gli interessi tra gli altri di Andrea Ranocchia: la riunione è servita a definire ulteriormente il prossimo rinnovo dell’esperto difensore.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, altro addio in arrivo: “C’è l’offerta”

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, Nandez-Leeds: ecco la situazione