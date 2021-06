L’Inter non vuole fermarsi a Calhanoglu. In Spagna sono certi: interesse concreto per un esubero del Barcellona

Per la trequarti, stando al catalano ‘Sport’, l’Inter non ha intenzione di fermarsi a Calhanoglu. L’altro nome nei piani del club nerazzurro è alquanto clamoroso seppur circolato nei giorni se non ore antecedenti all’arrivo del turco, andato via dal Milan a costo zero. Ovvero quello di Philippe Coutinho, peraltro un ex, che il Barcellona vuole cedere in questo calciomercato estivo.

Ventinove anni compiuti lo scorso 12 giugno, Coutinho ha sul tavolo tre ‘offerte’, una di queste è proprio dell’Inter secondo quanto riporta la medesima fonte spagnola. Marotta e soci lo prenderebbero però solo in prestito con diritto di riscatto e a patto che accetti di abbassarsi l’attuale ingaggio da oltre 8 milioni di euro. Per ‘Sport’, però, Coutinho ha già preso in considerazione la necessità di ridursi lo stipendio, onde evitare di rimanere ‘prigioniero’ in Catalogna. Non solo come sostituto di Eriksen, incarico già affidato al sopracitato Calhanoglu, l’ex Vasco da Gama potrebbe all’occorrenza rimpiazzare Lautaro Martinez giocando alle spalle di Lukaku.