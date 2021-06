Pericolo Inter, il Barcellona interessato a Marcos Alonso: è lui il primo nome per rimpiazzare Junior Firpo, che piace seriamente ai rossoneri

Dopo l’acquisto a costo zero di Hakan Calhanoglu da parte dell’Inter, il Milan potrebbe presto vendicarsi sul mercato ai danni dei cugini, ma per farlo potrebbe avere bisogno della complicità di un altro club, il Barcellona. La dirigenza rossonera e quella catalana sono in costante dialogo per fare in modo che Junior Firpo possa trasferirsi a Milano. Il terzino di origini dominicane è infatti il primo nome sul taccuino di Maldini e Massara come possibile vice-Theo Hernandez. Il Milan è infatti a caccia di un terzino sinistro che possa rappresentare una valida alternativa al francese e in questo senso il profilo dell’ex Real Betis corrisponde alla perfezione. Anche Napoli e Fiorentina seguono con interesse il giocatore, per cui il Barcellona vorrebbe monetizzare almeno 15 milioni di euro. Il Milan lavora ad un prestito con riscatto e sa di avere dalla sua parte la preferenza del giocatore, che ha rifiutato la corte di alcuni club di Premier League, tra cui il West Ham, perché ha dato preferenza alla Serie A.

Calciomercato Inter, pericolo Barcellona per Marcos Alonso

L’addio di Junior Firpo obbligherebbe però il Barcellona a trovare un sostituto. Il club catalano infatti non può certamente pensare di disputare un’intera stagione con il solo Jordi Alba (per cui tra l’altro si parla di Inter), perciò è necessario l’acquisto di un terzino sinistro. E il nome fatto dal ‘Mundo Deportivo’ è quello di Marcos Alonso. Il classe 1990 è in uscita dal Chelsea e piace molto all’Inter, che vorrebbe portarlo a Milano per rafforzare la corsia mancina. I ‘Blues’ lo avrebbero anche proposto come parziale contropartita nell’affare Hakimi, ma il marocchino pare aver scelto il Paris Saint-Germain.

Ecco allora che il quotidiano catalano, sempre molto vicino all’ambiente ‘blaugrana’, ha sottolineato come siano ripresi i contatti tra il Barcellona ed Alonso. Il Chelsea non porrebbe certamente il veto ad un suo addio e il club spagnolo era già molto vicino al giocatore lo scorso gennaio, proprio in previsione di un possibile addio di Firpo. I contatti con gli agenti del giocatore sono già stati avviati: l’Inter è avvertita, il Barcellona fa sul serio.