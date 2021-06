Calciomercato Inter, dalla Spagna | Lukaku offerto al Real Madrid

Dopo un’annata da trascinatore non sono mancate le voci intorno a Romelu Lukaku, vero punto fermo anche della prossima Inter di Inzaghi. Dalla Spagna però svelano un retroscena

Il nuovo corso dell’Inter passa inevitabilmente anche attraverso un sacrificio molto importante in sede di calciomercato. Il candidato ormai fortissimo a partire è Achraf Hakimi, che dovrebbe accasarsi al Paris Saint Germain in caso di accordo definitivo. La situazione economica dei nerazzurri ha però spinto a mettere in bilico praticamente ogni della rosa ora a disposizione di Simone Inzaghi. Dalla Spagna infatti raccontano anche di un retroscena legato a Romelu Lukaku, reduce da un’annata da trascinatore assoluto con indosso i colori nerazzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, altro addio in arrivo: “C’è l’offerta”

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, Nandez-Leeds: ecco la situazione

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Calciomercato Inter, dalla Spagna: Lukaku era stato proposto al Real Madrid

Con i suoi 24 gol, Lukaku è stato il vice capocannoniere in Serie A, superato solo dai 29 di Cristiano Ronaldo offrendo però al contempo anche un grande contributo alla squadra dal punto di vista degli assist. Il confronto tra i due bomber si ripeterà domani sera ad Euro 2020 con Belgio-Portogallo, mentre dalla Spagna si torna a parlare di mercato intorno al gigante ex Chelsea. A tal proposito secondo quanto sottolineato da ‘DiarioMadridista’ lo stesso Lukaku sarebbe stato offerto al Real Madrid prima dell’inizio del campionato europeo. Sarebbe stato proposto in un momento di difficoltà dal punto di vista economico approfittando inoltre della presenza dei connazionali Courtois ed Hazard. Se il Real avesse fatto un passo verso di lui lo stesso Lukaku ci avrebbe riflettuto un paio di volte. La testata iberica sottolinea però come il Real Madrid ha un’altra priorità per l’attacco: Kylian Mbappe. L’alternativa principale al francese è Haaland, oltre ad altri nomi proposti alla società, tra cui anche lo stesso Lukaku.