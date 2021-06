Calciomercato, annuncio UFFICIALE: c’è la firma di Zeman

Tramite i social, Nicola Canonico, presidente del Foggia, ha annunciato la firma di Zeman

Zdenek Zeman torna nuovamente al Foggia. Ad annunciare la sua firma, in data odierna, è stato il presidente Nicola Canonico tramite i suoi profili social. Postando una foto che ritrae il boemo mentre firma il contratto coi rossoneri, Canonico ha commentato in maniera concisa: “Zeman allenerà il Foggia per la stagione 2021/2022, vi aspettiamo alle 18.00 allo stadio Zaccheria”.

Calciomercato Foggia, torna Zeman: l’annuncio del presidente

Zeman, classe 1947, siederà per la quarta volta sulla panchina del Foggia, che aveva allenato per la terza volta già nella stagione 2010-2011. Dopo l’ultima esperienza al Pescara nel 2018, quindi, l’esperto allenatore torna in panchina nel club che lo lanciò nel grande calcio a inizio anni ’90.