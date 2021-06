Dichiarazioni importanti in ottica calciomercato Juventus. Arriva una firma, ma Allegri perde un giocatore: non vuole restare

Una buona e una cattiva notizia per la Juventus sul terreno del calciomercato. Di positivo c’è che la ‘Vecchia Signora’ avrebbe praticamente blindato uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Si tratta di Juan Cuadrado, esterno destro colombiano, attualmente impegnato con la sua Nazionale in Copa America. “Mi risulta che sia stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di un’altra stagione, con la scadenza che passa quindi dal 2022 al 2023 – ha detto il giornalista sportivo e tifoso bianconero Luca Momblano ai microfoni di ‘Top Calcio 24′ – Manca solo l’ufficialità”. E’ probabile che l’ex di Fiorentina e Chelsea metterà tutto nero su bianco quando tornerà a Torino dal Brasile. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Allegri non lo ha convinto: “Vuole lasciare la Juventus”

La brutta notizia, invece, riguarda Mattia Perin. Scaduto il prestito al Genoa, il portiere classe 1992 nativo di Latina dovrà fare ritorno alla Juve. Ma non per restarci: “Allegri ha provato a convincerlo, perché vuole una valida alternativa a Szczesny, ma Perin ha fatto sapere alla società che non vuole proprio restare – prosegue Momblano – La sua volontà è quella di andare a giocare da titolare al Genoa o da qualche altra parte. Per il ruolo di secondo portiere, i bianconeri potrebbero virare su uno come Sirigu o Mirante“.