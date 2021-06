SONDAGGIO CM.IT – Inter, ecco l’attaccante ideale per Inzaghi!

Nel consueto sondaggio di Calciomercato.it, il nome del bomber ideale per completare l’attacco dell’Inter di Inzaghi

L’Inter ha inaugurato il suo calciomercato in entrata con i colpi Calhanoglu e Cordaz. Il primo va a fornire una interessante alternativa tattica a Inzaghi e a coprire le spalle in una zona del campo dove c’è incertezza per le future condizioni di Eriksen. Il secondo, rappresenterà una alternativa di esperienza ad Handanovic. Nerazzurri che però cercano anche di completare il reparto d’attacco, dove si proverà a trattenere a tutti i costi Lukaku e Lautaro Martinez e dove servirebbe un giocatore capace di incidere quando necessario.

Calciomercato Inter, Raspadori il preferito per completare l’attacco

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, con un sondaggio su Twitter, il nome ideale per la compagine interista. Sondaggio vinto largamente da Giacomo Raspadori, una delle rivelazioni del passato campionato, votato dal 44,3% dei partecipanti. Meno preferenze per Dzeko, che ritorna nei radar di mercato e che raccoglie il 25,2% dei voti. Ancora meno voti per Andrea Petagna (21,7%) mentre solo per l’8,7% bisognerebbe cercare un altro nome.