Juventus attiva a Milano con Cherubini e la squadra mercato: nelle scorse ore incontro col Genoa. Diversi i nomi sul tavolo delle trattative

Juventus operativa in quel di Milano negli ultimi giorni, con il nuovo capo dell’area tecnica Cherubini impegnato su diversi fronti oltre alla trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli. Mercoledì il dirigente della ‘Vecchia Signora’ ha raggiunto da Milano la città emiliana per incontrare l’Ad neroverde Carnevali e mettere le basi per il possibile arrivo sotto la Mole del centrocampista della Nazionale.

Juventus, incontro col Genoa: da Frabotta a Shomurodov, i nomi in ballo

Intanto, nelle scorse ore è da registrare un summit tra la Juventus e il Genoa in un hotel del centro di Milano. Presente il patron dei ‘Grifoni’ Preziosi, con Cherubini accompagnato dagli altri due uomini mercato dei bianconeri Manna e Tognozzi. Sul tavolo delle trattative diversi nomi: dal futuro di Perin, Rovella e Pellegrini, nell’ultima stagione in Liguria e di proprietà della Juve, al rinnovato interesse dei bianconeri per Shomurodov se dovessero sfumare altre opzioni per completare l’attacco di Allegri. Inoltre, occhio anche all’interesse concreto del Genoa per Frabotta: il giovane terzino è in uscita e piace anche all’Atalanta.