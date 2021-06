Anche Leonardo Bonucci ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia prima di Italia-Austria: il pensiero sulla questione inginocchiarsi o meno per il Black Lives Matter

Meno uno all’ottavo di finale a Euro 2020 tra Italia e Austria. In conferenza stampa sono arrivate le consuete dichiarazioni della vigilia del ct Roberto Mancini, ma insieme a lui c’era anche Leonardo Bonucci. Da Wembley, il vicecapitano azzurro ha parlato anche della questione dell’inginocchiarsi per il Black Lives Matter: “Quando torniamo in hotel faremo una riunione. Lì decideremo tutti insieme come comportarci domani, come sarebbe dovuto accadere anche prima del match col Galles, e se fare eventualmente una richiesta alla nostra federazione in merito”.

Il difensore della Juventus risponde anche alle parole di fiducia dell’Austria, da ct Foda ad Arnautovic: “Abbiamo massimo rispetto dell’Austria, hanno freschezza e capacità per fare una grande partita. Arnautovic dice che non ha paura di noi? Fa bene a dirlo. Noi non abbiamo mai detto di sentirci superiori a nessuno. La strada intrapresa con Mancini dimostra che è giusta, ci ha tolto pressione e seguito ciò che ci ha indicato. Siamo fiduciosi, anche se non possiamo abbassare la guardia contro nessuno. Domani dobbiamo essere molto attenti ai dettagli, rispetteremo l’Austria ma dobbiamo fare il nostro gioco e leggere bene i vari momenti della partita. Hanno un modo di giocare molto ‘tedesco’, sono un gradino superiori alle tre nazionali che abbiamo affrontato finora”.