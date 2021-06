Alla vigilia della partita tra Italia e Austria ha parlato anche David Alaba che sogna in grande

Domani sera l’Italia sarà di scena per gli ottavi di finale di Euro 2020. Di fronte l’Austria arrivata alle spalle dell’Olanda nel proprio girone e vogliosa di continuare a stupire. L’uomo più pericoloso ed esperto è David Alaba, ex Bayern Monaco da poco passato al Real Madrid.

Il difensore dei ‘blancos’ a ‘Sky’ ha detto: “Per me la partita contro l’Italia conta tantissimo ma penso sia speciale per tutta la squadra e tutta l’Austria. Il nostro punto di forza è collettivo, saper portare lo spirito di squadra in campo. Dobbiamo continuare a sognare in grande, andiamo a Londra per realizzare questo sogno non sarà facile contro l’Italia perchè conosciamo il potenziale della squadra di Mancini ma nel calcio tutto è possibile. Immobile è un attaccante completo, freddo sotto porta e ha ottime qualità tecniche. È in grado di decidere le partite e segnare anche alla più piccola occasione”.