L’Inter a caccia dell’erede di Hakimi, ad un passo dall’addio. Dumfries fuori portata per il club campione d’Italia

Scatto del Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi, sempre più lontano dall’Inter e big sacrificato sull’altare del bilancio della dirigenza di Viale della Liberazione. Parigini in pole per la freccia marocchina, con il Chelsea scavalcato per il momento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Trattativa calda e che potrebbe avere l’accelerata decisiva nei prossimi giorni, con Marotta e Ausilio che parallelamente stanno lavorando sul sostituto a destra dell’ex Real Madrid e Borussia Dortmund. Tanti i profili sul piatto: da Zappacosta a Bellerin, passando per Lazzari anche se la trattativa per quest’ultimo resta complicata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, Dumfries fuori budget: obiettivo lontano

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche Denzel Dumfries, talento del PSV Eindhoven che si sta mettendo in mostra con la maglia del’Olanda ad Euro 2020. Prestazioni convincenti e già due gol per il classe ’96, la cui valutazione è inevitabilmente in ascesa considerando la vetrina continentale. L’Inter dal super tesoretto di Hakimi avrebbe intenzione di destinare non più di 15 milioni di euro per l’erede del marocchino, budget inferiore rispetto al prezzo di Dumfries come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

Operazione quindi che si preannuncia tutta in salita e che metterebbe l’Inter fuori dalla corsa per il laterale olandese, valutato attualmente oltre 20 milioni di euro dal PSV Eindhoven. I campioni d’Italia non potrebbero permettersi un top in quel ruolo con l’addio di Hakimi e quindi sarebbe da scartare la pista che porterebbe al nazionale orange.