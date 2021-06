FIGC, regola gol in trasferta: ecco la decisione

Dopo la decisione epocale della Uefa di abolire la regola dei gol in trasferta, ecco la decisione in merito della FIGC

Giornata epocale ieri nel mondo del calcio, con la decisione da parte della Uefa di abolire la regola del valore doppio dei gol in trasferta in caso di parità nelle sfide andata/ritorno delle competizioni europee. La regola era in vigore fin dal 1965. Ora, in caso di parità di reti complessiva, con qualsiasi risultato, supplementari e calci di rigore.

Si attende adesso la decisione in merito da parte della FIGC, dato che per il momento la norma riguarda, appunto, solo le coppe europee. Le singole federazioni potranno decidere autonomamente, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ nel caso italiano una scelta verrà comunicata probabilmente nei singoli giorni.