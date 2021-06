Euro 2020, probabili formazioni Italia-Austria: le scelte di Mancini

Euro 2020: le probabili formazioni di Italia-Austria, sfida degli ottavi di finale di Euro 2020. Ecco le scelte del ct Mancini

È la vigilia di Italia–Austria. Domani sera, alle ore 21, gli azzurri si giocheranno a Wembley l’accesso ai quarti di finale di Euro 2020. Il ct Mancini rinuncerà al capitano, Giorgio Chiellini, che non ha ancora recuperato al 100% dal problema muscolare accusato nella fase a gironi. Il grande dubbio della vigilia è a centrocampo: il ballottaggio tra Verratti e Locatelli è serratissimo e sarà sciolto solo a ridosso della partita. Pochi dubbi, invece, in attacco: si ricompone il tridente Berardi–Immobile–Insigne. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco le probabili formazioni di Italia-Austria

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti (Locatelli); Berardi, Immobile, Insigne. C.T.: Mancini

AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. C.T.: Foda