Euro 2020, Lukaku avvisa Ronaldo: “Anche io ora sono di classe mondiale”

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato in vista della sfida col Portogallo: “Ronaldo invidia due mie qualità”

Si accende la fase ad eliminazione diretta di Euro 2020 e le sfide, ora, diventano calde per davvero. Uno degli ottavi di finale più intriganti è quello che vedrà il Belgio affrontare il Portogallo. Una sfida nella sfida, poi, è quella che coinvolgerà gli attaccanti delle due nazionali: Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. Un duello che nel campionato italiano è stato vinto dal portoghese in termini di reti, ma che ha consegnato lo scudetto nelle mani del belga. Il numero ‘9’ dell’Inter in conferenza stampa ha avvisato l’asso della Juventus: “Quando la gente parla di Lewandowski, Benzema e Kane, definisce questi giocatori di ‘classe mondiale’. Di me si parla solamente di ‘buona forma’. Questa cosa mi ha motivato a lavorare di più e a migliorarmi. Ora penso di appartenere a quella lista di giocatori di livello mondiale”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Infine, Lukaku ha rivelato cosa ‘ruberebbe’ a Cristiano Ronaldo e cosa, invece, potrebbe invidiargli il portoghese. “Mi piacerebbe avere il suo dribbling e il suo tiro. Penso che a lui piacerebbe avere la mia potenza e il mio gioco spalle a porta”.