Coronavirus: continua il calo dei contagi, stabile l’Rt. I dati dell’ultimo monitoraggio settimanale dell’ISS

Resta stabile l’indice Rt in Italia, a 0,69 come la scorsa settimana. Ancora in calo invece l’incidenza, che è passata dai 17 casi ogni 100mila abitanti della scorsa settimana agli 11 di questa. Lo hanno reso noto l’ISS ed il Ministero della Salute nella consueta bozza di monitoraggio settimanale sull’andamento del virus.

Per quanto riguarda la cosiddetta variante Delta, sono stati segnalati focolai anche in Italia: l’ISS chiede un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi, un’elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione per evitare recrudescenze della pandemia.