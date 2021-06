Intervenuto oggi pomeriggio ai microfoni di CMIT TV, mister Stefano Colantuono ha fatto una panoramica generale sulla prossima Serie A

Dalla nuova geografia dei tecnici di Serie A passando per i temi dell’Europeo, il mister Stefano Colantuono è intervenuto oggi ai microfoni di CMIT TV: “Paolo Zanetti? Chi ha giocato come lui tanti anni conosce bene le dinamiche. Lui poi era un centrocampo, ed essendo calciatori pensanti sono anche più portati. Zanetti ha dimostrato sul campo di poter fare questo mestiere. Ha vinto il campionato e lo ha fatto meritatamente, ed ora si concentrerà sulla Serie A“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, summit di mercato | Cinque nomi sul tavolo

LEGGI ANCHE >>> CM.IT – Fiorentina, il punto tra Italiano e Fonseca: nessuna firma in programma

ALLENATORI – “Sono tutti graditi ritorni perchè parliamo di tecnici che erano fuori ed era un peccato. Sono incuriosito di vedere Sarri alla Lazio che dovrà cambiare disegno tattico. Poi anche Mourinho e Spalletti. Sarà un campionato super competitivo con allenatori di primissimo livello”.

SPALLETTI – “Non dimentichiamoci anche del grande lavoro fatto a Napoli da Gattuso. A me Spalletti piace molto. Quando ero in B all’Atalanta andai a vedere anche il suo lavoro a Roma. Fa giocare bene le squadre, ha vinto ovunque e porta anche quella verve un po polemica dei toscani in sala stampa che non guasta mai. Ci sono tutti gli ingredienti per vedere un Napoli scoppiettante, così come le altre. Tutti questi allenatori alzeranno il livello di competitività del campionato”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

RONALDO – “I numeri dicono che ci devi puntare. Ha fatto quello che doveva fare anche quest’anno poi più o meno bene ma timbra sempre il tabellino. Poi andrà capito se il gioco vale la candela dal punto di vista economico ma meglio far parlare le persone più indicate. Anche in una stagione non brillantissima della Juventus Ronaldo ha fatto comunque il suo”.

ITALIA – “Non va dimenticata la striscia positiva di Mancini con la Nazionale. Ha fatto innamorare nuovamente il popolo. Tutto bene, ora si entra nel vivo e bisogna fare ancora meglio. Gli avversari incontrati finora non saranno uguali ai prossimi. La nazionale gioca molto molto bene, non ha il Ronaldo della situazione anche perchè lo ha in panchina. C’è compattezza e unità di intenti che potrà essere decisiva. Locatelli alla Juventus? Certo che ci punterei. Ha fatto molto bene e può essere il profilo ideale. È stato convocato per delle problematiche, non doveva giocare perchè ci sarebbe dovuto essere Verratti ma si è fatto trovare pronto. Lo aveva dimostrato già in tenera età”.

SPINAZZOLA – “Per l’Inter ci sarà sicuramente rimpianto perchè ha dimostrato di essere forte. Quando giocava con me faceva un altro ruolo, giocava da esterno alto. Averlo fatto arretrare credo sia stato per lui la svolta della carriera”.

FUTURO – “Vedremo che succederà. Dopo aver fatto due chiacchiere con la società deciderò il futuro”.