CM.IT | Italiano-Fiorentina: arriva il presidente dello Spezia

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Philip Platek è sbarcato alle 17 a Pisa. Previsti meeting per sbloccare Italiano alla Fiorentina

Philip Platek, presidente dello Spezia e fratello del proprietario Robert Platek ha anticipato, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il suo arrivo previsto in città. Arrivato alle 17 a Pisa, il neo Patron dello Spezia è arrivato in città per capire immediatamente come gestire la situazione legata a Vincenzo Italiano. Il tecnico sta aspettando la possibilità di diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, lo Spezia per il momento non ha ancora lasciato libero l'allenatore di accasarsi in viola.

Sono previste riunioni a stretto giro per disegnare lo scenario che dovrebbe portare alla separazione tra Italiano e lo Spezia. Qualora fosse ritenuto necessario dal l’evolversi degli eventi, anche il fratello Robert è pronto a sbarcare in città. Nella lista dei possibili successori ad Italiano ci sono Giampaolo, Farioli (ex vice di De Zerbi), Tedesco e Davide Nicola.