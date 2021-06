Calciomercato Milan, tre giocatori del Real nel mirino | C'è anche Jovic

Dialoghi aperti tra il Milan ed il Real Madrid di Ancelotti: tra i nomi seguiti dai rossoneri torna di moda anche quello di Jovic

Le priorità del mercato rossonero sono note, ormai. Il club meneghino ha diversi reparti da puntellare in vista della prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. Come raccontato su queste pagine, il Milan sta lavorando per trattenere Brahim Diaz. I contatti con il Real Madrid sono quotidiani e non si limiterebbero solamente al trequartista iberico. Sarebbero addirittura tre i giocatori delle ‘Merengues’ messi nel mirino da parte di Maldini e Massara. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, non solo Brahim Diaz | Ritorno di fiamma per Jovic

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, nei dialoghi tra Milan e Real Madrid sarebbero tre i giocatori coinvolti: oltre a Brahim Diaz, come raccontato, i rossoneri avrebbero messo gli occhi anche su Odriozola e Jovic. L’attaccante serbo, in particolare, starebbe tornando di moda per il club meneghino a causa delle ultime vicende della questione Giroud. Il Chelsea e l’entourage del giocatore starebbero continuando a tirare la corda, così il Milan avrebbe iniziato a cautelarsi con un’alternativa. Jovic è stato accostato ai rossoneri già nel mercato di gennaio, ma poi l’attaccante ha preferito tornare in Bundesliga e a Milano è arrivato Mario Mandzukic. Il matrimonio con il bomber serbo, però, potrebbe essere stato solamente rimandato di qualche mese.