Calciomercato Milan, mirino su Italia-Austria | Ecco il vice Ibra

Il Milan tiene gli occhi puntati sul match Italia-Austria, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: ecco il vice Ibrahimovic

Il calciomercato del Milan è partito subito fortissimo. A cominciare dagli addii, molto pesanti, di Donnarumma e Calhanoglu. Due perdite a parametro zero, che certamente hanno lasciato il segno in quel di Milano. Ma i rossoneri sono attivi anche sul fronte entrate. Dopo aver messo a segno il colpo Maignan dal Lille e aver raggiunto l’accordo per il riscatto di Tomori con il Chelsea, Maldini continua a lavorare per la pista Giroud. Si cerca anche un rinforzo in difesa, con l’acquisto di Boubacar Kamara dall’Olympique Marsiglia più vicino. L’estate rossonera, inoltre, si collega a Euro 2020 – in particolare a Italia-Austria – per il ruolo di vice Ibrahimovic. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, ‘occasione’ vice Ibra: c’è anche la Roma

Stando a quanto riferisce ‘Sky Deutschland’, tra i nomi sul taccuino del Milan ci sarebbe anche Sasa Kalajdzic. Si tratta di un centravanti classe ’97 in forza allo Stoccarda in Bundesliga. L’ultima stagione è stata di pregevole fattura, con ben 16 gol e 6 assist realizzati in campionato. A dimostrazione di ciò è arrivata la convocazione agli Europei con l’Austria. Il talento sarà impegnato domani contro la nazionale di Mancini e il CT Franco Foda potrebbe ritagliargli uno spazio all’interno dei 90 minuti. Potrebbero un’occasione interessante per occupare la casella del vice Ibrahimovic in vista della prossima annata.

Come rivelato da Calciomercato.it qualche tempo fa, sul giocatore c’è anche l’interesse della Roma in Italia. I tedeschi sarebbero disposti a prendere in considerazione l’eventuale addio per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, con il contratto del giocatore in scadenza a giugno 2023. Vi terremo aggiornati.

Emanuele Tavano