Dalla Francia sicuri: Milan sempre più vicino a Boubacar Kamara, in scadenza a giugno 2022 con l’Olympique Marsiglia

Sempre vigile sul mercato francese, proprio dalla Ligue 1 potrebbe arrivare un nuovo colpo per il Milan. Il club rossonero è a caccia di rinforzi per affrontare al meglio la prossima stagione dove tornerà a disputare la Champions League. Tra i nomi nel mirino della dirigenza milanista c’è Boubacar Kamara. Il classe 1999 è in scadenza di contratto nel 2022 con l’Olympique Marsiglia e le chances che possa lasciare il club transalpino in estate sono molto alte, visto che il rinnovo appare sempre più lontano e i francesi vorrebbero evitare di perderlo a zero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, futuro Kessie: il punto sul rinnovo

Calciomercato Milan, Kamara più vicino

Il profilo di Kamara piace molto alla dirigenza milanista, sia per le sue abilità, sia dal punto di vista anagrafico, ma anche per un discorso di duttilità. Il ragazzo infatti nasce come difensore centrale, ma si è evoluto come mediano. Kamara andrebbe dunque a ricoprire il ruolo di quarto centrocampista in rosa, ma rappresenterebbe anche un’alternativa ai difensori centrali. E stando alle voci provenienti dalla Francia, il Milan sarebbe davvero vicino ad un suo acquisto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Milan e Juve su Luis Alberto | Le ipotesi di scambio! Cifre e dettagli

Lo riferisce ‘beIn Sports France’, che sottolinea come il giocatore pare essere ad un passo dal club rossonero. Da Oltralpe avevano riportato di un’offerta rossonera da 12 milioni di euro, rifiutata però dall’OM. La richiesta era non inferiore ai 20 milioni di euro, ma considerando la necessità di vendere da parte dei marsigliesi, non è escluso che le due società possano trovare un accordo.