Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha parlato del possibile ritorno al Milan di Brahim Diaz, dopo il prestito della scorsa stagione

Continua la trattativa tra il Milan e il Real Madrid per Brahim Diaz. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la discussione è basata sul prestito con diritto di riscatto e possibile contro riscatto a favore del club castigliano. Un affare da 20 milioni di euro circa per un giocatore che ha pienamente convinto l’allenatore Stefano Pioli e che potrebbe diventare fondamentale nella prossima stagione, complice anche l’addio di Hakan Calhanoglu, passato all’Inter. Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Real, Florentino Perez, sulle frequenze di ‘Onda Cero’: “È un giocatore che ha saputo far vedere un grande calcio al Milan. Se non potrà farlo qui, vorremmo che lo facesse in rossonero“. Parole importanti che fanno capire come, all’interno del club proprietario del suo cartellino, si stia ragionando su tutte le possibilità, anche di trattenerlo. Ma se tutto ciò non dovesse accadere, il Milan sarà la destinazione di Brahim Diaz.