Gli addii a parametro zero di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu continuano a far discutere. C’è chi apprezza la mossa del Milan

Lasciati andare a parametro zero Gianluigi Donnarumma, diretto al Paris Saint-Germain, e Hakan Calhanoglu, ufficiale l’ingaggio da parte dell’Inter, il Milan continua nella sua opera di riduzione del monte ingaggi. Una politica che ha fatto discutere molto, tra chi avrebbe voluto la conferma a tutti i costi dei due calciatori e chi, invece, applaude convintamente l’operato di Paolo Maldini. Tra quest’ultimi c’è sicuramente il giornalista Furio Focolari: “Il Milan non cede di fronte a richieste enormi, lascia andare i giocatori come successo con Donnarumma e Calhanoglu – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Non si può permettere un monte ingaggi alto, la considero una mossa intelligente per il futuro”.

Dello stesso avviso anche l’ex bomber della Roma, tra le altre, Roberto Pruzzo: “Risparmiando gli ingaggi di questi calciatori, hanno riscattato Tomori, così da avere una difesa all’altezza della situazione. In avanti, mi aspetto che Maldini faccia qualcosa di sensato. Magari qualche giocatore meno conosciuto, ma un acquisto importante”.